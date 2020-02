Domenico Marchese

E’ morto all’età di 86 anni Domenico Marchese, noto floricoltore sanremese. Nato in Abruzzo, Marchese si era trasferito, come suoi molti abruzzesi, in riviera proprio per dedicarsi al mondo della floricultura. Una famiglia nota di ibridatori che ha creato varietà conosciute in tutto il mondo, come la famosa Rosa Mystica donata al Vaticano ma anche quelle in onore del principe Ranieri di Monaco.

“Questa rosa è’ il frutto del duro lavoro di ibridatore di Tony Marchese. A lui porgo le miei più sentite condoglianze. Oggi è’ mancato suo papà Domenico, grande floricoltore da cui tutto nacque. Coltivo’ Garofani, Anemoni, Crisantemi, e poi Rose…le rose che poi suo figlio reinvento’! Rip. – queste le parole dell’assessore Gianni Berrino postate su Facebook a corredo di una foto delle citate rose”

I funerali di Domenico Marchese si terranno lunedì alle 15.30 nella parrocchia di Poggio. Lascia la moglie Anna, i figli Gabriele e Antonio, le nuore e i nipoti