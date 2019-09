Ha cercato di forzare la porta di un alloggio di Sanremo, ma il cane gli ha messo paura e nella fuga, ubriaco, cade dalle scale distruggendo un muretto e procurandosi varie fratture. Fermato e denunciato dai carabinieri. Ora è in ospedale, operato a una mano

Cade dalle scale mentre forza porta. Tempestivo intervento dei carabinieri

È accaduto all’alba quando una donna di 34 anni, residente a Sanremo, ha chiamato il 112 poiché

spaventata dai rumori provenienti all’esterno della porta di ingresso del suo appartamento.

Tempestivo l’intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia

Carabinieri di Sanremo che, giunta sul posto, ha trovato l’uomo semi cosciente riverso a

terra accanto al cancello condominiale e con attorno frammenti del muretto di

contenimento della scalinata che conduce all’appartamento. L’uomo, 37 enne marocchino

già noto agli operanti per i suoi numerosi precedenti penali, si trovava in stato di

alterazione dovuto ad assunzione di alcolici e secondo la ricostruzione dei fatti, dopo aver

percorso la scalinata ha tentato con calci e pugni di forzare la porta di ingresso

dell’appartamento della donna senza riuscirvi. A “lanciare” l’allarme sarebbe stato il cane

della proprietaria di casa, un meticcio, il cui abbaio insistente in piena notte – oltre a

svegliare la padrona che ha richiesto l’intervento – ha intimorito l’uomo che nel tentativo di

scendere dalle scale, dato il tasso alcolico, sarebbe inciampato rovinando per diversi metri

prima di collidere ed abbattere il muretto di contenimento della scalinata. I carabinieri, date

le condizioni dello straniero, hanno fatto intervenire immediatamente personale medico del

118 che ha provveduto al trasporto presso il locale Pronto Soccorso. Nella caduta l’uomo

ha riportato diverse fratture, in particolare ad un mano, che necessiterà di intervento

chirurgico. I Carabinieri hanno quindi proceduto a deferirlo alla Procura di Imperia con

l’accusa di violazione di domicilio aggravata. Per la proprietaria di casa fortunatamente

solo un grosso spavento.