La posizione degli ultras

La Gradinata Nord Sanremo (1904 e Irriducibili), comunica che a partire da oggi sino a tempo indeterminato, in occasione delle partite casalinghe lascerà vuoto e spoglio il proprio settore e non prenderà parte ad alcuna trasferta, in quanto, tutto ciò che abbiamo chiesto a gran voce di vedere una squadra lottare con il sangue agli occhi, è rimasto, come da Noi preventivato, del tutto inascoltato.

Nonostante questa netta presa di posizione nei confronti di una Società momentaneamente e stranamente assente, una dirigenza inesistente e di una squadra che, attualmente, non ci rappresenta, l’attività dei Gruppi continuerà ad andare avanti nelle stesse modalità sin qui utilizzate (riunioni settimanali, ritrovi pre partita, presidio all’esterno dello stadio).

Chiunque a titolo personale è libero di seguire la Sanremese sia in Gradinata, sia in trasferta, ma senza alcun Striscione e vessillo dei Gruppi organizzati.

È stata una decisione molto sofferta, decisa a tavolino con maggioranza assoluta, ma necessaria per far capire a tutta la gente di Sanremo che siamo stufi di essere presi in giro con false promesse e proclami mai mantenuti.

Torneremo più incazzati di adesso, quando le cose cambieranno.

Non un passo indietro!

NOI SIAMO LA SANREMESE!