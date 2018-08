San Bartolomeo al Mare ha deciso di annullare tutti gli eventi previsti per questa sera nel rispetto del lutto nazionale.

San Bartolomeo al Mare: il palco vuoto per le vittime di Genova

Il palco è vuoto, se non per un cartello. “Genova nel cuore” si legge nel silenzio che domina la piazza. L’Amministrazione ha deciso di sospendere tutte le iniziative in programma per questo sabato nel rispetto e nel dolore per le vittime di Genova.

Nel frattempo, si moltiplicano le iniziative di solidarietà, dal Ponente al Levante. LEGGI QUI la notizia sulla raccolta fondi organizzata a Imperia.