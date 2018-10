Rivolta in carcere a Sanremo durante la notte. “Quattro ore di violenze e devastazioni” secondo il sindacato Uilpa – Polizia penitenziaria.

Una rivolta provocata dai detenuti, contro il sovraffollamento delle celle, “sedata dopo quattro ore di violenze e devastazioni”. A darne notizia è il sindacato Uilpa-Polizia Penitenziaria nella persona del segretario regionale Fabio Pagani.

“All’arrivo del direttore e del comandante sono stati individuati i principali rivoltosi e sono stati isolati. La sezione appare un vero e proprio campo di battaglia, le fiamme, causate da televisioni lanciate nel corridoio e lenzuola imbevute di olio, sono state spente grazie all’utilizzo dell’idrante da parte della polizia penitenziaria”.

Il carcere di Sanremo potrebbe ospitare al massimo 190 detenuti, un numero che si è sorpassato notevolmente arrivando a 270. La causa, pare, è l’impossibilità di trasferirne alcuni a Genova a causa del crollo del ponte.

“Questo ennesimo evento critico – sottolinea Pagani – è uno dei tanti segnali che rilevano la prossima implosione del sistema penitenziario. Ogni istituto è una polveriera pronta a deflagrare e le conseguenze non potranno non pesare su chi non ha saputo, politicamente, impedirne l’esplosione”.

