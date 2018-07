Almeno quattro persone sono rimaste ferite in una rissa, con una ventina di soggetti coinvolti, scoppiata in serata nel centro di accoglienza migranti, di via Berio, a Imperia. Sul posto sono presenti diverse pattuglie dei carabinieri e personale sanitario del 118, con equipaggi di Croce d’Oro e Croce Rossa. Uno straniero, in particolare, sarebbe stato aggredito con una bottigliata, che gli ha provocato una profonda ferita a una spalla.

Un altro è rimasto ferito a un braccio e sembra che sia stata coinvolta anche una operatrice. Secondo alcune testimonianza raccolte sul posto, la rissa potrebbe essere avvenuta durante una festa, ma i motivi restano ignoti. Alle grida sono seguite le percosse, poi macchie di sangue ovunque.