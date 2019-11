Riaperta la strada

E’ stata riaperta, verso le 21, la strada provinciale per Ceriana, in valle Armea, nell’entroterra di Sanremo, chiusa in serata per una frana che ha invasa l’intera carreggiata, all’altezza di località Termini. Sul posto ha operato un escavatore della Provincia, che ha rimosso massi e detriti, scesi dalla sovrastante parete rocciosa. Presente anche il vicesindaco e responsabile della Protezione Civile, Paolo Roverio.

