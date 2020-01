Rapinata tabaccheria

Una rapina è stata commessa in serata da due persone, col volto travisato pare da un passamontagna e armate e di pistola, ai danni di una tabaccheria di Cipressa situata sulla via Aurelia. Sul posto sono presenti i carabinieri. Il bottino sarebbe di circa mille euro e due pacchetti di sigarette. Per fortuna non ci sono stati feriti e la vicenda è ancora in fase di ricostruzione.

Leggi QUI le altre notizie