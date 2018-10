Bottino non ancora quantificato, ma dell’ordine di qualche migliaio di euro, quello della rapina a mano armata messa a segno ieri sera, verso le 20, i danni della tabaccheria edicola del Borgo, in via Galileo Galilei, all’uscita dell’Aurelia Bis. Un uomo ha atteso l’uscita del titolare, all’ora di chiusura, e dietro la minaccia di un coltello l’ha fatto rientrare. Si è poi fatto consegnare l’incasso, il cui importo è ancora al vaglio degli investigatori del commmissariato di Sanremo, che stanno indagando per dare un volto e un nome al rapinatore.

Sembra che il gerente della tabaccheria sia rimasto anche ferito al volto dalla lama del coltello.

Stamattina la tabaccheria è rimasta chiusa al pubblico.

Aggiornamenti a breve