Codice rosso

Un ragazzino è rimasto ferito, verso le 19, dopo essere caduto da un muretto, in via Marco Polo, ad Arma di Taggia. Il giovane ha riportato un trauma cranico. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e il giovane è stato portato in “codice rosso” all’ospedale borea, di Sanremo.

Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto, mentre i medici stanno valutando le sue condizioni. Sembra che il minore fosse seduto con gli amici, quando ha perso l’equilibrio, forse dopo essersi sporto, ed è caduto all’indietro. Avrebbe compiuto un volo di oltre un metro.

