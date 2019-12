Panetteria clandestina

Un laboratorio di panetteria abusivo, che sorgeva in piazza Duomo a Imperia, nei pressi della Questura, è stato scoperto e sequestrato dalla polizia. Le indagini, infatti, sono partite dalla segnalazione di movimenti sospetti da parte di un poliziotto, nei pressi di un locale affacciato su una via adiacente a piazza Duomo.

E’ così scattato il blitz, durante il quale un italiano di 49 anni è stato sorpreso, proprio con le mani in pasta, all’interno di un open space. Laggiù, in mezzo al caos e a una sporcizia impressionante, i poliziotti hanno trovato un giaciglio utilizzato dal proprietario come letto, indumenti e oggetti vari estranei all’attività di panificazione, tra cui: un forno, teglie e strumenti da cucina tutti accatastati per terra.

Il personale specializzato dell’Asl ha subito valutato l’assenza dei requisiti minimi di igiene. I prodotti della panificazione giornaliera sono stati, quindi, sequestrati per impedirne la vendita e l’attività è stata sospesa, in via cautelare, in attesa dei provvedimenti definitivi di competenza dell’Asl.

Il risultato si inserisce nell’alveo dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Capocasa con lo schieramento nella città e nelle periferie più isolate di Imperia di uomini della Questura e di personale appositamente aggregato da Genova, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini in un periodo “a rischio” per il proliferare, in particolare, di reati contro il patrimonio.

