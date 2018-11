Slot

I titolari di tre locali pubblici, tra cui due bar, sono stati sanzionati dalla polizia municipale con un verbale da 160 euro, per aver infranto l’ordinanza (firmata lo scorso 12 novembre) del sindaco di ventimiglia, Enrico Ioculano (Pd), contro il gioco d’azzardo, che stabiliva il divieto di accendere videopoker e slot machine, dalle 7 alle 19, per limitare i casi di ludopatia. Gli agenti, infatti, hanno trovato clienti intenti a giocare negli orari non consentiti, visto che le apparecchiature di intrattenimento e svago, con vincita in denaro, possono restare in funzione soltanto dalle 19 alle 24 e dalla mezzanotte alle 7 del mattino.

Qualora “pizzicati” una seconda volta

gli esercenti rischiano la chiusura per cinque giorni dell’attività. L’ordinanza ha suscitato diverse polemiche, spaccando l’opinione pubblica. Se una parte della popolazione è favorevole a limitare il gioco d’azzardo e ritiene giusta questa scelta; dall’altra la Federazione Italiana Tabaccai (Fit) e al suo interno il Sindacato Totoricevitori Sportivi (Sts-Fit) hanno annunciato di voler impugnare l’ordinanza davanti al Tar della Liguria. Per il vice presidente della Commissione Giustizia della Camera, Franco Fazio, invece: “Quella del sindaco di Ventimiglia contro la ludopatia è una scelta coraggiosa che merita di essere seguita e incoraggiata”.

