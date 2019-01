Si terrà oggi alle 15.30 il funerale di Palma Agostino, uccisa dal fratello Enzo nella loro abitazione a Taggia

Fissato per le 15.30nella parrocchia di Levà il funerale di Palma Agostino, uccisa lunedì scorso dal fratello Enzo nella loro abitazione in via Borghi a Taggia (LEGGI QUI).