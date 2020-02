Nuovo crollo dalla chiesa di Poggi

Ennesimo crollo dalla chiesa di frazione Poggi ad Imperia . Il crollo è avvenuto ieri sera con la conseguente chiusura della strada e la frazione divisa a metà.

La Chiesa si trova in stato di abbandono da diversi anni e per questo motivo più volti gli abitanti avevano chiesto un intervento sia nel corpo principale dell’edificio ecclesiastico che nella canonica. Mercoledì scorso il sindaco Scajola aveva fatto un sopralluogo per capire le criticità.

Questa mattina sono intervenuti gli operai che stanno mettendo in sicurezza la canonica da dove sono caduti i grossi calcinacci per permettere la riapertura della strada. Al momento, nonostante la chiusura della strada, nessun cartello per segnalare il disagio.

La frazione può essere raggiunta solo salendo da Civezza o Ronchi Brighei. Nella giornata comunque la strada dovrebbe essere riaperta al transito veicolare