Si terrà oggi l’ultimo saluto a Raffaele Astorino, storico arbitro imperiese.

Oggi l’ultimo saluto a Raffaele Astorino

Ha scosso l’intera provincia la morte di Raffaele Astorino, storico arbitro, conosciuto in tutti gli ambiente sportivi della zona. Dipendente per oltre 40 anni delle Poste, ha arbitrato per più di 50 anni le partite del settore dilettantistico della Regione Liguria.

Per questo impegno è stato più volte premiato a livello regionale. Un grande amore quello per il calcio che lo aveva portato a ricoprire il ruolo di Segretario Provinciale della FIGC.

Una volta andato in pensione si è dedicato al volontariato in aiuto delle persone più deboli.

I suoi funerali si terranno questa mattina alle 10 nel Duomo di Porto Maurizio.