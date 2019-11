Aveva 63 anni. Domani i funerali nella chiesa della Marina

Morto il “nostromo” Raffaele Gurzi

E’ lutto a Porto Vecchio per la morte a 63 anni di Raffaele Gurzi. noto come “Nostromo” per la sua capacità di esserci ogni volta ce ne fosse stato il bisogno. Per oltre 40 anni ha lavorato allo yacht Club di Sanremo.

Gurzi lascia 3 figlie 10 nipoti, quattro fratelli ed una sorella.

I funerali si terranno domani alle 14.30 nella Parrocchia della Marina in via Gaudio a due passi da quella che è stata la sua “casa”per una vita intera