Chirurgo

E’ morto il professor Luciano Corbetta, chirurgo di fama internazionale, che aveva “creato” il Reparto di Otorinolaringoiatria nell’Ospedale di Sanremo, punto di riferimento per l’intera Liguria e province vicine, operando una chirurgia di alto livello e formando una scuola di allievi, alcuni dei quali tuttora in attività. La notizia ha subito fatto il giro della città dei Fiori. Nella foto: un giovane Luciano Corbetta in camice nel corridoio di ingresso all’Ospedale.

Leggi QUI le altre notizie