Morto Giuseppe Grosso, storico barbiere di via Matteotti

È morto oggi, domenica 19 agosto, in serata, Giuseppe Grosso, storico barbiere di Sanremo che aveva il negozio in via Matteotti. Sono in tanti nella città dei fiori a ricordare “Peppino” con affetto. Sono numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia comparsi sui social network. In particolare sul gruppo FB Sei di Sanremo se.