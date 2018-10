Morto Ezio Lavezzi, presidente provinciale Anpi

Il messaggio di Amelia Narciso, presidente Anpi sezione di Sanremo

Cordoglio in tutta la provincia per la morte di Ezio Lavezzi, storico presidente provinciale Anpi e delle sezioni Zonta Liguria. Lavezzi aveva 75 anni ed era molto conosciuto anche per essere stato un profondo conoscitore di Grock. Marito della Giuganino, ex provveditore agli studi di Imperia era anche membro della Fidas.

“L’ Anpi Provinciale e tutte le sezioni della I Zona Liguria hanno perso un grande Presidente, che ha costruito un gruppo di Resistenti che hanno imparato a discutere, organizzarsi, nel rispetto delle idee e nell’accettazione di tutti, seguendo in ciò l’esempio di quel grande partigiano che l’Anpi di Imperia ha scolpito nel cuore, Felice Cascione

Grazie Ezio, cercheremo di seguire il tuo esempio , per te sempre un pensiero nel cuore e un posto attorno al nostro tavolo delle assemblee”