Morto annegato sanremese di 66 anni

E’ morto annegato nelle acque della Toscana il 66enne Stefano Cioni. Nato a Sanremo da qualche tempo si era trasferito a Venturina in provincia di Livorno. Ieri l’uomo era insieme alla compagna a San Vincenzo, nota località balneare del sud della Toscana, in provincia di Livorno, quando si è tuffato in mare nonostante le forti correnti davanti allo stabilimento Dog Beach.

L’uomo una volta raggiunto il largo, trascinato dalla forte corrente, è sparito. La compagna è riuscita, a fatica, a raggiungere la riva e a chiedere aiuto ma per Cioni non c’è stato nulla da fare. Quando è stato riportato a riva da due bagnanti che si sono tuffati per soccorrerlo era privo di conoscenza. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del personale medico del 118 con un’ambulanza e un quod della Misericordia di San Vincenzo.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Tirreno un’altra persona che era stata spinta molto più al largo è stata poi tratta in salvo con una moto d’acqua dal personale di un altro stabilimento