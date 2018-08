Uccisa a 48 anni da una malattia, morta Tiziana Trincheri

L’entroterra di Imperia è in lutto per la morte di Tiziana Trincheri, conosciuta come Titty ,avvenuta a soli 48 anni di età a causa di una malattia. La donna, che tra gli altri lascia la sorella Paola, era molto conosciuta ed amata da tutta la comunità di Aurigo. Sono numerosi i messaggi di cordoglio comparsi nelle scorse ore sui social network. “Ciao cara Titty – scrive, per esempio, su Fb l’amica Kate G. – sei stata una mia amica. Non dimenticherò mai le nostre passeggiate d’estate e le risate in compagnia.Un bacione per sempre, ti boglio bene, Kate”.