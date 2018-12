Lega

La Lega Nord di Diano Marina comunica l’improvvisa scomparsa della storica militante Elisabetta Zappalalio, detta Lisetta. Nata nel 1936 a Martinengo, in provincia di Bergamo, al centro della Padania, a due passi da Pontida, Lisetta è stata la prima militante della Liguria della Lega Nord, è stata colei che ha presentato Umberto Bossi, di cui era grande amica, a tutti i liguri che si volevano avvicinare e conoscere un uomo strano e trascinante che parlava di libertà, di autonomia, di macroregioni, di gabbie salariali e altro ancora.

“La Lisetta, per dire – ricordano dalla Lega di Diano – presentò Bossi a Giacomo Chiappori, che poi divenne uno dei padri costituenti della Padania e a tutti gli altri leghisti che è impossibile nominare uno per uno, insomma è stata la donna che ha portato in Liguria l’idea dell’autodeterminazione dei popoli e l’ha messa in circolo per sempre”.

“La Lisetta è stata una di quelle persone senza le quali la storia della Liguria e del Nord avrebbero preso un’altra direzione. Tutti coloro che credono nei valori della libertà e dell’autonomia oggi sono in lutto e si stringono attorno ai parenti, in particolare alla nipote Jessica, ma la tristezza è per la scomparsa di Lisetta, perché le idee che 30 anni or sono ha seminato, hanno messo radici e non scompariranno mai”. Le esequie saranno celebrate nella chiesa parrocchiale di Diano Marina, lunedì 24 dicembre, alle 11.

