Ha parcheggiato la Bentley in divieto di sosta per fare shopping nel centro di Sanremo, in piazza Colombo (incrocio con via Marsaglia) e sono così scattate le ganasce. Protagonista è un facoltoso monegasco, che questo pomeriggio si è visto mettere le ganasce dalla polizia municipale.

Un divieto di sosta un po’ ingombrante, a giudicare dalle foto. Alla fine, però, il proprietario dell’auto ha pagato ed ha così potuto riprendere la propria auto.