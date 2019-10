Con una nota stampa “la Cooperativa Radio Taxi 5966 e i tassisti genovesi” manifestano la loro vicinanza “alla famiglia del collega scomparso ad Alessandria” a causa del maltempo che dopo aver sfiorato la Liguria si è abbattuto nell’alessandrino. Fabrizio Torre è finora l’unica vittima accertata a causa del maltempo

Fabrizio Torre era partito da Genova ieri sera per condurre un brasiliano in un Golf club

Il corpo senza vita di Fabrizio Torre, tassista di Sale, in provincia di Alessandria, è stato trovato a Villa Carolina, nel comune di Capriata. Era partito dall’aereoporto di Genova ieri sera per portare un rappresentante brasiliano (ma altre fonti parlano di nazionalità inglese) al Golf Club di Serravalle Scrivia. Quest’ultimo era rimasto aggrappato a una pianta in mezzo al torrente Orba, attraversato da un flusso tumultuoso di acqua. Alle 2,30 l’uomo è stato tratto in salvo e trasportato in ospedale in stato di ipotermia.

“La Cooperativa Radio Taxi 5966 e i tassisti genovesi – si legge nella nota – esprimono dolore e vicinanza alla famiglia del collega, che ha perso ieri sera la vita durante un servizio di noleggio con conducente di un passeggero verso Serravalle Scrivia, a causa della violenta ondata di maltempo abbattutasi su Basso Piemonte ed entroterra ligure. La Cooperativa, inoltre, ringrazia tutti i colleghi e i soci che, con professionalità e mettendo a rischio la propria incolumità, sono stati impegnati, la notte scorsa, nelle operazioni di soccorso e di trasporto di molti cittadini, che hanno subito i disagi per il maltempo”.

Fabrizio Torre lavorava per una ditta di noleggio con conducente, la Regiardo&Speroni con sede nella stessa Sale. Ai titolari l’ultima telefonata prima di essere travolto dalla piena. “C’è acqua dappertutto” ha detto Torre, 52 anni, nell’ultima telefonata ai titolari dell’azienda di Sale. “Gli abbiamo chiesto di mettersi in salvo – dicono dall’azienda – poi il nulla…”.