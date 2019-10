Ladri a Villa Ormond, nel mirino le cucine del servizio catering

Sono entrati nella notte, raggiungendo le cucine e portandosi via una serie di apparecchiature tecniche. I ladri sono riusciti a indrodorsi a Villa Ormond, celebre residenza storico della Città dei Fiori. Come scrive questa mattina La Stampa, il danno per il gestore del servizio catering è di decine di migliaia di euro. Il fatto che siano riusciti a portare via degli strumenti anche alquanto ingombranti fa pensare che abbiano utilizzato un grosso furgone: in corso le indagini degli inquirenti.

