Infortunio sugli sci per Simone Baggioli

Infortunio sugli sci a Limone Piemonte per il capogruppo di forza italia in consiglio comunale a Sanremo simone baggioli. Il politico e imprenditore sanremese avrebbe riportato la frattura della tibia ed è ora ricoverato nella clinica fornaca di torino. Lo stesso consigliere, segretario provinciale di forza Italia ha postato la foto dal suo letto in clinica.