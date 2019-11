Incubo autostrade: chiusa l’A26 a Genova per pessime condizioni di due viadotti

I percorsi alternativi per chi arriva o deve raggiungere l’A26

Incubo auto strade: chiusa l’A26 a Genova per pessime condizioni di due viadotti

Non c’è pace per le autostrade liguri o meglio per i collegamenti tra Liguria e Piemonte. In serata Autostrade ha deciso la chiusura dell’A26 in entrata da Genova per le pessime condizioni di due viadotti sul tronco che unisce il capoluogo ligure ad Alessandria e Gravellona Toce.

I viadotti incriminati sono il Pecetti e il Fado. Una decisione presa dopo che la procura di Genova ha intimato la misura alla concessionaria del tratto autostradale. I due viadotti erano finiti nell’inchiesta sui falsi report e venuta alla luce dopo il crollo del Ponte Morandi

“Dalle 21.30 di oggi – si legge nel comunicato – sarà chiusa al traffico in entrambi le direzioni l’A26 compresa tra l’allacciamento con l’autostrada A10 e l’uscita di Masone. Tale misura viene assunta per consentire l’esecuzione di verifiche tecniche sui viadotti Fado e Pecetti.

Itinerari alternativi:

Per la A26 dalla A10 uscire a Pra e proseguire fino a Masone tramite la Sp 456 del Turchino. Per la A10 dalla A26 effettuare il percorso inverso

Veicoli pesanti: Per la A26 dalla A10 usare la A7.

Per la A10 dalla A26 obbilgo deviazione sulla diramazione Pradosa Bettole, dalla quale con fermo temporaneo, sarà possibile proseguire verso Genova lungo la A7