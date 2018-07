Donna Precipitata

Sarebbe una tedesca di 22 anni, ma il condizionale è d’obbligo, non essendoci stato ancora un riconoscimento ufficiale, la donna rimasta gravemente ferita, la scorsa notte, dopo essere precipitata da una terrazza panoramica di Capo Nero, a Sanremo, compiendo un volo di circa dieci metri, terminato sulla sottostante scogliera.

L’uomo ignoto

Sarebbe, invece, straniero, ma non si sa nulla di più, l’uomo che si trovava assieme a lei e che è stato trovato ferito, a circa duecento metri di distanza dalla donna. Ancora un mistero la dinamica dell’accaduto, al vaglio dei carabinieri. Stando a un paio di testimonianze – la cui attendibilità andrà verificata – i due sarebbero stati visti e sentiti litigare.

Le indagini

Poi, il silenzio. Gli investigatori, che stamani hanno recintato la terrazza, vicino alla statale Aurelia, hanno acquisito un paio di scarpe da donna, bottiglie di alcolici, accendini e sigarette, che potrebbero appartenere alla coppia. Prima di poter svelare il mistero, tuttavia, sarà necessario conoscere con esattezza l’identità dei due e capire, se sono sposati, conviventi, amici o semplici conoscenti. Ad avere avuto la peggio è la donna, che è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per un politrauma. L’uomo è stato trovata steso a terra, all’ingresso di un vicino residence, con ferite al costato e traumi in corso di accertamento.

