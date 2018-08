Giallo di Capo Nero: ecco chi è la ragazza in fin di vita al Santa Corona

Ha un nome e un cognome la ragazza del Giallo di Capo Nero. Si tratta di Alena Sudakova, 22enne tedesca di origine russa che era in vacanza con il padre e tutta la famiglia. Una vacanza che si è trasformata in incubo la notte di domenica. Cosa sia successo con precisione è ancora da capire ma di certo c’è che è stato chiesto l’arresto per il 32enne tunisino trovato ferito a 200metri dalla ragazza. (leggi qui)

Alena che studia giurisprudenza, era ospite di padre Denis Baikov, parroco della chiesa russa di Sanremo ed è proprio lui a farsi da portavoce della famiglia che, disperata, sta cercando di capire cosa sia successo tra le 7 di sera quando Alena ha lasciato la famiglia e le 4 di notte quando, pare, si sia consumata la tragedia.