Violenza sessuale

Il tribunale collegiale di Imperia ha assolto, stamani, per intervenuta prescrizione – limitatamente a uno degli abusi contestati – un coppia di genitori di Sanremo, condannata in primo grado: lui a 10 anni di reclusione e lei a 6 anni, con l’accusa di violenza sessuale nei confronti delle due figlie, oggi di 30 e 36 anni. Il 19 dicembre scorso, quando venne emessa la sentenza di primo grado, il pm Alessandro Bogliolo chiese l’estinzione del reato, proprio per la prescrizione, per gli abusi sulla figlia più grande.

I fatti

Il Collegio, tuttavia, contrario alla prescrizione, sollevò un problema di legittimità costituzionale, rivolgendosi alla Corte Costituzionale, che tuttavia ha rigettato il ricorso. La vicenda riguarda gli abusi sulle due sorelle, proseguiti (nel caso della più giovane) per ventidue anni consecutivi (dal 1991 al 2013, quando scattò la denuncia) e nell’altro, per cinque anni (dal 1991 al 1996). Nei guai finì pure la madre, per il fatto di essere a conoscenza delle violenze, ma di non aver mai denunciato.

