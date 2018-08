Furto di energia elettrica: i Carabinieri di Sanremo hanno scoperto un allaccio abusivo a un condominio.

Furto di energia elettrica: arrestato un uomo per allaccio abusivo

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri di Sanremo hanno tratto in arresto in flagranza M.R., marocchino cl. 83, operaio, incensurato, per furto aggravato di energia elettrica.

L’uomo, infatti, aveva danneggiato il contatore condominiale realizzando un allaccio abusivo “a ponte”. Utilizzando dei fili elettrici sottodimensionati che avrebbero anche potuto incendiarsi, li aveva collegati direttamente all’impianto elettrico della propria abitazione.

I Carabinieri, con l’ausilio di un tecnico, hanno accertato come la sottrazione di energia perdurasse da circa un mese con i relativi costi che gravavano, all’insaputa, sulle bollette degli altri condomini. L’uomo, sottoposto ai domiciliari, giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna, ha patteggiato la pena di un anno e due mesi di reclusione, con pena sospesa.