Matteo Morselli, giovane 18enne di Sanremo, non è purtroppo sopravvissuto all’incidente dello scorso luglio.

Fissati i funerali del 18enne Matteo Morselli

Non ce l’ha fatta il giovane Matteo Morselli, il ragazzo che nella notte tra il 26 e il 27 luglio scorso è rimasto vittima di un incidente in moto a Sanremo (LEGGI QUI). Da allora, era rimasto ricoverato al Santa Corona di Pietra Ligure in coma farmacologico. Negli ultimi tempi era stato trasferito a Lecco, in una Clinica del Risveglio. Ieri la drammatica notizia della sua morte. Increduli i tanti amici e i conoscenti che speravano che il ragazzo si riprendesse, come avevano fatto credere le sue condizioni inizialmente.

I suoi funerali si terranno domani pomeriggio, alle ore 16:30, nella Chiesa di San Rocco, zona Foce di Sanremo.