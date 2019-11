Maltempo in provincia

rane, alberi caduti e allagamenti. Sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco della provincia di Imperia, per l’ondata di maltempo che si è abbattuta, ieri sera e la scorsa notte, su tutto l’estremo ponente della Liguria.

In via Goethe, a Sanremo, è franata la strada dov’erano posteggiati alcuni veicoli: un’auto e un furgone sono rimasti in bilico nel precipizio; mentre gli altri mezzi sono stati spostati dai proprietari allertati dalle forze dell’ordine.

In via Bandette, a Ventimiglia, la strada è stata sommersa da una ondata di fango e di terra, in seguito allo smottamento dalla sovrastante collina. La circolazione è stata interrotta anche in un tratto di via San Secondo. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche tra San Lorenzo al mare e Cipressa per dei massi sulla strada. A Triora, invece, alcuni alberi sono scesi sulla via che porta in frazione Verdeggia, ostruendo il passaggio.

