Frana travolge casa

Un ingente movimento franoso, con un fronte di almeno cinquanta metri, ha reso semi isolata la frazione di Calderara del Comune di Pieve di Teco, nell’entroterra di Imperia. La frana, in particolare, secondo quanto reso noto dal sindaco del piccolo centro, Alessandro Alessandri, ha travolto un’abitazione e un magazzino, oltre ad alcune auto sulla strada. I cinque occupanti stanno bene, ma sono stati sfollati a tempo indeterminato.

“Lo smottamento – avverte il primo cittadino – ha tagliato a metà la frazione. Un’ondata di fango ha travolto e invaso un’abitazione. Siamo in contatto con la Prefettura e la Protezione Civile. E’ stato anche spazzato via un magazzino”. Il problema, tuttavia, riguarda il movimento franoso ancora in corso: “Chiediamo alla Regione ella Protezione civile di effettuare al più presto un sopralluogo, perché qui non è cosa di due giorni”. Il maltempo a Pieve di teco ha provocato anche numerosi allagamenti.

