Montagna

Un escursionista è rimasto ferito, dopo essere caduto in una scarpata sul Monte Grai, in alta val Nervia, nell’entroterra di Ventimiglia. A quanto pare, però, ci sarebbe pure un secondo escursionista, che è rimasto bloccato sullo stesso tracciato, non riuscendo ad andare avanti o tornare indietro. Sul posto si stanno dirigendo un equipaggio della Croce Azzurra, i vigili del fuoco del Nucleo Soccorso Alpino Fluviale (Saf) ed è stato allertato anche un elisoccorso, data la zona piuttosto impervia. Non si conoscono ancora le condizioni del ferito.

