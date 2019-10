Mistero

Un uomo di 84 anni, Domenico Soleri, è stato dato per scomparso, nel tardo pomeriggio, a Camporosso. L’uomo si era allontanato, in mattinata, a bordo della propria vettura, una Fiat Panda vecchio modello, di colore grigio e con la portiera lato guidatore dipinta di verde. Da allora, non ha più fatto ritorno a casa. I familiari preoccupati diffuso un appello sui social per chiunque lo avesse visto. Con sé non aveva il telefonino.

