È successo a Cervo, intorno a mezzogiorno.

Escavatore urta tubo di gas ad alta pressione: evacuata la zona

Nel Comune di Cervo, in via San Nicola, sono al momento in corso i lavori per la costruzione della nuova sede di Arimondo, ditta che gestisce parecchi supermercati nell’imperiese.

All’improvviso, un’escavatore in azione ha urtato un tubo ad alta pressione del metano, pare non segnalato sulla mappatura. Immediatamente, si è verificata la fuoriuscita del gas e si è resa necessaria l’evacuazione di tutti i palazzi intorno, circa 5-6 condomini.

Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Diano Marina, la Polizia Municipale di Cervo, oltre alla squadra del pronto intervento della ditta del gas.