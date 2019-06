In questo momento viene segnalata una azione di soccorso dei Vigili del Fuoco con intervento dell’Elisoccorso a Rocchetta Nervina.

Un uomo di nazionalità francese risulta ferito ad una caviglia in una zona impervia difficilmente raggiungibile, quindi le operazioni di soccorso sono particolarmente difficoltose.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.