La Banda Musicale di Ceriana annuncia la scomparsa del Prof. Lorenzo Lupi, direttore del sodalizio carianasco dal dicembre 1992 alla fine del 2008

Addio a Lorenzo Lupi, ex Direttore della Banda Musicale di Ceriana

A dare la notizia della morte del professor Lorenzo Lupi è stato Angelo Caviglia, l’attuale direttore. “La Banda Musicale di Ceriana – scrive Caviglia in un post – annuncia con profonda costernazione e dolore la scomparsa del Prof. Lorenzo Lupi, Maestro Direttore del complesso dal dicembre 1992 alla fine del 2008, avvenuta questa mattina nell’Ospedale “G.Borea” di Sanremo.

“Allievo del Prof. Salvatore Scordari e diplomatosi in Trombone al Conservatorio “N.Paganini” di Genova – prosegue la nota – ha svolto attività in diverse Bande della nostra Provincia e nell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diventando in seguito Docente di Educazione Musicale presso la Scuola Media Statale “F.Pastonchi” di Arma di Taggia”.

I funerali si svolgeranno alle ore 15,00 di domani, venerdì 29 novembre, presso la Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Ceriana.

“Il Presidente, il Maestro e tutti i Componenti della Banda – conclude Caviglia – si stringono con affetto attorno ai Familiari e ne ricordano sia l’attività di Bandista, prima, e l’impegno professionale in qualità di Direttore negli anni successivi”.