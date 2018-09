Velutine

Due uomini di 45 e 60 anni sono rimasti feriti, uno in modo più grave, dopo essere stati aggrediti accidentalmente da uno sciame di vespe velutine, nel territorio comunale di Olivetta san Michele, in al Roja.

Il più grave sarebbe stato punto alla testa, al petto e alla schiena, da una ventina di insetti; l’amico da cinque. Il primo è stato portato in codice rosso all’ospedale di Sanremo, il secondo in “giallo” di media gravità. Stando a quanto ricostruito, i due stavano tagliando alcuni rami da un albero, quando hanno per sbaglio toccato il nido.

