Muore

Una donna italiana è morta e altri due motociclisti sono rimasti feriti in un incidente avvenuto sulla statale 20 del Col di Tenda, all’altezza di Breil, in territorio francese.

Incidente

L’incidente ha causato anche un blocco della circolazione, con code già da Airole e ancora prima da Ventimiglia. Stando a quanto ricostruito, sembra che un motociclista italiano che scendeva verso Breil abbia perso il controllo della guida, in curva, ed è volato a terra con il passeggero.

I fatti

I due non sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasportati all’ospedale Pasteur di Nizza. Poco dopo una motociclista, anche lei italiana, è stata sorpresa dalla moto a terra e per tentare di evitarla si è schiantata contro un’auto che procedeva in senso contrario. E’ morta sul colpo.