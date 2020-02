Gas aperto

Una donna anziana si è addormentata dimenticando il gas del bombolone della cucina aperto. E’ accaduto, verso le 23.30 di ieri, al primo piano di una palazzina, di via San Dalmazzo, a Taggia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che per fortuna sono riusciti a salvarla in tempo, prima che morisse nel sonno, rischiando tra l’altro di provocare una tragedia. I militari, allertati dalla segnalazione degli abitanti, che si sentivano un forte odore di gas, hanno suonato al campanello di casa della anziana, che ha aperto. Per fortuna era ancora cosciente e a quel punto ha chiuso la bombola.

