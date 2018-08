Crollano calcinacci

Le Poste centrali di via Roma, a Sanremo, sono state chiuse per il crollo di calcinacci dal soffitto dell’ingresso. Per fortuna non si registrano feriti, ma la situazione è piuttosto di pericolo.

Vigili del fuoco agenti sul posto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la polizia municipale, che hanno recintato l’area. Al momento è impossibile stabilire quando verranno riaperti gli uffici. Sarà necessario, infatti, mettere in sicurezza l’edificio.