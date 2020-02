Aggiornamento Coronavirus in Italia

Nuovi casi di positività al test del Coronavirus in Italia. In Italia sono attualmente 149 i casi accertati di cui 89 solo in Lombardia (quattro nuovi casi scoperti oggi nell Bergamasca). In Veneto sono 25, di cui, stamattina due accertati a Venezia dove è stato annullato il carnevale. In Piemonte gli infettati accertati sono 6, nove in Emilia Romagna due nel Lazio e tre lombardi sono risultati positivi mentre si trovavano in vacanza in Trentino. Tre le persone decedute, l’ultima oggi a Crema.

11 Comuni in quarantena

Sono oltre 15mila le persone in quarantena in undici comuni: Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. Territori in cui vivono oltre 50mila persone sono stati dichiarati “zone rosse” da cui in non si esce e non di entra.

Sospese gite scolastiche e 4 partite di Serie A

Annullate le partite di Serie A Inter-Sampdoria, Torino-Parma, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo. E mentre i sindaci firmano le ordinanze per le chiusure delle scuole, il Miur ha informato che i viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese a partire da oggi 23 febbraio. Lo stop alle gite si intende sia per viaggi in Italia che per viaggi all’estero.

In Liguria non sono stati, ad oggi, accertati casi di contagio. (LEGGI)

