Raymond Connor

E’ cordoglio a Imperia per la morte del 23enne Raymond Connor, marittimo di Londra, precipitato per una decina di metri da tetto dell’ex Salso, forse mentre praticava parkour, la disciplina che prevede una sorta di corsa ad ostacoli per strada o sui tetti. Il giovane è stato trovato cadavere la scorsa notte. Lavorava sullo yacht di 71 metri Hampshire II, battente bandiera delle Cayman, ormeggiato lunedì scorso al porto di Imperia. Sul caso sta indagando la Squadra Mobile di Imperia.

