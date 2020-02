Colletta per comprare casse al ghanese che ha aggredito i vigili

Può sembrare una storia inventata e invece è successo davvero. Ieri sera il ghanese, fermato e poi scarcerato dopo che sabato scorso ha aggredito i vigili, costretti a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, (leggi qui) era di nuovo presente in Via Matteotti. Nulla di male se non fosse che il giovane aveva delle nuove casse, acquistate grazie alla colletta fatta da alcuni cittadini. Quelle vecchie infatti gli erano state sequestrate come dispone il regolamento dopo il terzo richiamo.

Insomma mentre una parte di cittadini è esasperata dalla musica troppo alta del ghanese e quindi chiama i vigili costretti a intervenire un’altra fetta di popolazione si prende a cuore la storia del giovane e accusa gli stessi agenti di essere “forti con i deboli” e “deboli con i forti”.