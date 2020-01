Cavallo nel dirupo

Un cavallo si è spezzato una gamba dopo essere caduto in una fascia, nel territorio comunale di Molini di Triora, in un sentiero che conduce ad Andagna. E’ stato il suo conducente a dare l’allarme e a mobilitare i soccorsi. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e il personale dell’unità veterinaria.

Al momento, però, è impossibile trarre in salvo l’animale, che dovrà per forza trascorrere la notte nel dirupo. Non è possibile far levare in volo l’elicottero e nemmeno trainarlo sulla strada. La speranza è che, una volta superata la notte, domani, lo si possa riportare sulla strada.

