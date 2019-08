Monumento ai caduti

Il consigliere Anget Giuseppe Basso ha inviato un esposto al Comune, segnalando la presenza di cassonetti dei rifiuti accanto al monumento ai Caduti. “In via Giovanni XXIII di fronte e affianco al monumento dei caduti in Guerra Genieri e Trasmettitori, è stato posto un parcheggio dei disabili, con messa in dimora il cartello segnaletico di fronte al Monumento (sul Marciapiede) – scrive – nonostante che vi era altro spazio disponibile per detto parcheggio, poi i contenitori dei rifiuti che erano sul lato mare vicino al giardinetto, sono stati spostati a fianco del Monumento”.

Prosegue:”Certo che queste cose non fanno bella figura con le autorità civili e militari italo francesi, quando vengono effettuate le cerimonie (la prossima il 13 ottobre). Il palo impedisce di fare delle foto ai partecipanti (portabandiere ed autorità) che si fermano vicino al monumento, poi i contenitori che sono quasi vicino al palco, dove salgano le autorità e i vari premiati. Chiediamo se possibile spostarli in altro luogo. La ringraziamo per quando vorrà fare, Le inviamo cordiali saluti e ringraziamenti”.

Leggi QUI le altre notizie