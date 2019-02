Massi

E’ pericolo “caduta massi” in corso Limone Piemotne, a Roverino di Ventimiglia. In seguito al crollo di alcune pietre, infatti, l’Ufficio Tecnico comunale ha ritenuto opportuno recintare l’area a scopo precauzionale. Il traffico non ha subito disagi, se non restringimento di corsia.

Leggi QUI le altre notizie