Nella tarda mattinata di ieri giungevano alla Sala Operativa del Commissariato di Sanremo alcune segnalazioni in merito alla presenza di soggetti rom che bivaccavano lungo la Strada Tiro a Volo, ove avevano anche creato sistemazioni provvisorie.

Gli agenti della Squadra Volante, unitamente a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, si sono recati sul posto trovando otto persone di nazionalità rumena “accampate” lungo la predetta via.

Gli operatori hanno proceduto al controllo ed alla identificazione di tutti i presenti, tra i quali alcuni con qualche precedente di polizia e sette di loro irregolari sul territorio italiano.

I poliziotti chiedevano loro se fossero iscritti ad un percorso di studi o di formazione, se avessero un’attività lavorativa e soprattutto se e come avessero disponibilità economica per vivere e mantenersi. Dinnanzi alle risposte negative e ai silenzi degli stranieri, si decideva di procedere nei loro confronti con la misura dell’allontanamento comunitario. Su richiesta del Questore della provincia, nel pomeriggio il personale del Commissariato di P.S. notificava ai 7 stranieri il decreto a firma del Prefetto di Imperia.

Interventi di questo tipo servono a garantire la vivibilità del territorio e quindi la sicurezza urbana, in linea con lo strumento di recente introduzione del Daspo urbano, la cui adozione nei confronti dei soggetti allontanati da quelle aree urbane previste dai regolamenti comunali in quanto particolarmente sensibili è di esclusiva competenza del Questore.